Выяснилось, кто может взять 28 дней отпуска подряд

Сотрудник может взять ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней подряд, если это заблаговременно согласовано с работодателем и внесено в график отпусков. Об этом рассказала в пятницу, 24 июля, директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

Российское трудовое законодательство предусматривает ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска длительностью не менее 28 дней. Однако в ряде организаций предусмотрен уход в отпуск не более чем на 14 дней подряд.

Если отпуск на 28 дней подряд согласован и включен в утвержденный график, работодатель не вправе в одностороннем порядке изменить его продолжительность или обязать сотрудника разделить отдых на несколько частей, подчеркнула Богданова-Шемраева.

Сотрудник, со своей стороны, обязан соблюдать уже утвержденный график отпусков и не вправе требовать отдых в другие даты, если на это не согласен работодатель, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова рассказала, вправе ли начальник звонить сотруднику, находящемуся в отпуске, по рабочим вопросам. Эксперт отметила, что подобные ситуации могут быть прописаны в локальных актах компании — с ними работника знакомят при приеме на работу, подпись под такими документами означает согласие соблюдать перечисленные в них требования. Кроме того, ответа на звонок начальника требуют форс-мажоры, производственная необходимость и звонки по предварительной договоренности.

Ранее в Госдуме предложили отправлять россиян на удаленку между майскими праздниками, чтобы не вынуждать граждан использовать дни оплачиваемого отпуска в промежутке между Первомаем и Днем Победы. Авторы идеи подчеркивали, что многие работники стремятся взять отгулы или отпуск на указанные несколько рабочих дней между длинными майскими выходными.