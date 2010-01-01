Подросток чудом выжил в ДТП с шестью погибшими в Татарстане

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели шести человек в ДТП.

Расследование ведется по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщили в региональной прокуратуре.

Смертельная авария произошла ночью 24 июля в Зеленодольске. Водитель Chevrolet не справился с управлением, столкнулся с деревом на улице Волжской. Автомобиль загорелся.

В машине находились подростки 15-16 лет. Водитель и пять пассажиров скончались на месте от полученных травм. Единственный выживший - подросток 2010 года рождения. Его госпитализировали с ожогами около 30% тела. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

И погибшие, и пострадавший были жителями соседней Республики Марий Эл.