От прежнего красавца не осталось и следа: россияне не узнали Антона Сихарулидзе

Олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе осенью отметит 50-летие. Однако многие при взгляде на заслуженного мастера спорта России не верят в эту цифру. За последние годы бывший спортсмен, а ныне президент общероссийской Федерации фигурного катания на коньках серьезно сдал. И свежие фотографии спортсмена тому подтверждение.

Некогда Антон Сихарулидзе сражал женщин наповал. Харизматичный брюнет порхал на льду и настолько гармонично смотрелся с миниатюрной Еленой Бережной, что от их катания невозможно было отвести взгляд.

В 2002 году пара на льду и в жизни Антон и Елена оставили профессиональный спорт. До 2006 года они гастролировали в США с шоу "Звезды на льду", после чего вернулись в Санкт-Петербург. Как и многие фигуристы, Сихарулидзе с головой окунулся в телевизионные съемки. Особенно он запомнился зрителям по проектам Первого канала.

С 2025 года Антон Тариэльевич является президентом общероссийской Федерации фигурного катания на коньках. Работая на такой должности, Сихарулидзе явно очень занят. Но он находит время, чтобы посещать крупные российские школы фигурного катания. Так, на днях Сихарулидзе наведался в академию "Ангелы Плющенко".

"Вчера к нам в нашу Академию в Горках-10 приезжал с визитом Олимпийский чемпион и Президент Федерации ФФКР — АТ Сихарулидзе. Мы показали ему программы наших спортсменов, текущую форму, обсудили важные вопросы и задачи на предстоящий сезон", — поделился Евгений Плющенко.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Спортсмен опубликовал на своей странице в соцсети свежее фото с Сихарулидзе. Но народ не сразу узнал чемпиона. Пользователи Сети сочли, что Антон Тариэльевич сильно сдал. Люди высказали мнение, что от прежнего красавчика Антона Сихарулидзе не осталось и следа. "Где его волосы?"; "Шок, я не узнала"; "О божечки! Почему побрился налысо?"; "Аж оторопь взяла, не верю, что это мой любимый Антон Сихарулидзе!" — обсуждают россияне.