Российская сторона добросовестно выполнила со своей стороны всё, что обсуждалось президентами России и США во время саммита в Анкоридже в августе 2025 года. На это указал в пятницу, 24 июля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, "наша совесть чиста", поскольку Россия сдержала "слово пацана: пацан сказал — пацан сделал". Однако с американской стороны подход к договоренностям Анкориджа "модифицирован", если основываться на соответствующем заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

Сергей Лавров также напомнил о позиции Европы и киевского режима в отношении договоренностей Анкориджа. Так, президент Франции Эммануэль Макрон "публично сказал, что нет больше никакого Анкориджа, никаких пониманий, "Америка опять с нами".

Если Вашингтон разделяет эту оценку, возникает риторический вопрос: "Что же мы можем сделать?". Лавров подчеркнул, что "целей своих добьемся при всех обстоятельствах" (цитаты по РИА Новости).

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл неизвестные прежде детали переговоров со своим американским коллегой на Аляске. Российский лидер подтвердил, что "дух Анкориджа" действительно не был формализован какими-либо соглашениями или иными документами: "Никто не ставил никаких подписей".

Сергей Лавров вслед за этим пристыдил за искажение фактов американские СМИ. Они утверждали, что Россия якобы не согласилась на предложения президента США Дональда Трампа по Украине во время саммита в Анкоридже, хотя могла бы получить от этого ряд выгод.