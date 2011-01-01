Минстрой опроверг изменение порядка передачи показаний по счетчикам воды

Сообщения ряда средств массовой информации о якобы изменении с 1 августа порядка передачи показаний по счетчикам воды не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пятницу, 24 июля, в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ России.

Как уточнило ведомство, выдаваемые за нововведения нормы о передаче сведений о расходе воды не позднее 25 числа каждого месяца действуют уже более 10 лет на основании постановления кабмина №354 от 6 мая 2011 года.

Не является новой и норма о том, что в случае несвоевременного поступления данных расчет может быть проведен на основе среднего потребления за предыдущие полгода, цитирует сообщение Минстроя ТАСС.

Тем временем россияне начали получать уведомления о поверке счетчиков воды через "Госуслуги". Министерство уточняло, что с мая по июль 2026 года сервис направил более 500 тысяч таких напоминаний. Они формируются автоматически на основании данных ГИС ЖКХ и направляются, когда собственнику необходимо запланировать поверку.

Однако поверка счетчиков может стать предметом мошенничества. В Министерстве внутренних дел предупреждали, что преступники придумали схему с "ускоренной" поверкой для дачников, которые в летний сезон часто находятся за городом и не могут пустить в квартиру посторонних для проведения установленных процедур. Сделать это предлагают через некую онлайн-заявку с сообщением кода из полученной смски.