Маск сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине

Украинский конфликт не закончится, если западные страны не пойдут на уступки в пользу России.

Такое мнение выразил основатель компаний Tesla и Space X, владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск в интервью The Economist.

По его словам, вынудить Россию "просто уйти" нереально. В текущей ситуации важно остановить затянувшееся противостояние и избежать новой эскалации.

"Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я написал, что действительно необходимо пойти на определенные уступки России. Это не значит, что я за Россию, я просто был прагматичен", - сказал он.

Отдельно Маск раскритиковал европейских политиков, обсуждающих вопросы боевых действий за роскошными ужинами.

Американский бизнесмен также выразил надежду, что Москва и Киев смогут в ближайшее время договориться.