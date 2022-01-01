Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об очередном продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года и регулярно пролонгируется на очередные 90 дней.

На фоне провального положения ВСУ на фронте главарь киевского режима вновь сменил главнокомандующего — им стал Михаил Драпатый. Депутат Госдумы, генерал-майор в отставке Леонид Ивлев заявил, что следующему главкому украинской армии для утверждения в новом статусе потребуется провести ряд военных операций, но успеха он не добьется из-за доминирования российской армии на поле боя.

При этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что Владимиру Зеленскому попросту нужна более удобная и менее самостоятельная фигура в командовании армией, причем общий курс Киева не изменится с заменой главкома.