ВС России взяли под контроль Захаровку и Ивашкино в Харьковской области

Российская армия освободила населенные пункты Захаровка и Ивашкино в Харьковской области.
Села взяли под контроль бойцы группировки "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.
Захаровка расположена в Чугуевском районе, а Ивашкино - в Купянском.
Всего в течение недели, военнослужащие "Севера" установили контроль в четырех населенных пунктах Харьковской области.
Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили город Белицкое в ДНР.