Российская армия освободила населенные пункты Захаровка и Ивашкино в Харьковской области.

Села взяли под контроль бойцы группировки "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Захаровка расположена в Чугуевском районе, а Ивашкино - в Купянском.

Всего в течение недели, военнослужащие "Севера" установили контроль в четырех населенных пунктах Харьковской области.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили город Белицкое в ДНР.