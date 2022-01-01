Венгрия заблокировала продолжение переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия заблокировала дальнейшие процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

Как уточнили собеседники Euractiv, свою позицию официальный Будапешт обозначил в ходе технического голосования. Какие-либо сдвиги в обсуждении членства Украины и Молдовы в ЕС невозможны до 1 сентября, когда состоится следующее техническое заседание.

С 2022 года Украина и Молдова остаются в статусе кандидатов на вступление в Евросоюз. С тех пор страны добрались до этапа переговоров по кластеру "основных ценностей" интеграционного объединения.

Однако, пишет The Daily Telegraph, Украина — крайне сложный претендент, который создает Брюсселю больше трудностей, чем другие кандидаты в члены Евросоюза. В частности, нет ясности относительно границ государства, претендующего на вступление в ЕС. АПК Украины создает проблемы для системы сельскохозяйственных субсидий в рамках Евросоюза.

Это косвенно подтвердили Нидерланды. Как заявлял премьер-министр королевства Роб Йеттен, не имеет смысла говорить о конкретных сроках возможного вступления Украины в ЕС. В то же время политик заверил киевский режим в поддержке на пути реформ, которые помогут подготовить страну.