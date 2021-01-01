Раскрыты страшные слова Ирины Мирошниченко перед смертью

24 июля знаменитой актрисе Ирине Мирошниченко могло бы исполниться 84 года. Но звезды советского кино не стало в августе 2023-го.

Перед смертью актриса серьезно заболела, свои последни дни она провела в больнице. У знаменитости диагностировали грипп, а более тщательное обследование выявило новообразование в мозге. Здоровье Ирины Петровны серьезно пошатнулось после перенесенного в 2021 году Covid-19, однако жаловаться она не любила.

Только со своей близкой подругой Маргаритой Малеевой актриса делилась тем, что думает и чувствует. Сама Малеева ушла в январе 2026-го. Но незадолго до смерти она дала интервью, в котором поделилась подробностями последних разговоров с Мирошниченко и страшных словах актрисы. Ирина Петровна понимала, что ее дни сочтены и рыдала от бессилия.

"Она говорила, что плохо. Потом она перестала уже на телефон отвечать. Она позвонила Тане и плакала, что умирает. Я говорила: „Мне не звони“. Я не могла это перенести, а Наталья говорила — лучше не приходи, может не открыть дверь, вид плохой у человека. Ну, конечно, она привыкла к другому виду", — рассказывала Малеева.

При этом известно, что до самого последнего момента Мирошниченко занималась самолечением. К врачам она обратилась лишь когда боль стала невыносимой. Знакомые винят в этом домработницу актрисы, которая, по сути дела, потакала желаниям Ирины Петровны, хотя должна была настоять на медицинской консультации.

"Я только могу сказать одно — если бы она раньше обратилась, то ее бы вылечили. Но она, как всегда, не хотела никого беспокоить, я так понимаю. Вот она такой человек, она сама справится, она сама себя вылечит, пока не поняла, что она на грани. А вот тот, кто рядом был и ей помогал, это ее помощница и домработница, наверное, она же одна не жила в последнее время, то это ее вина. Надо было вызвать врача", — заявила в шоу на НТВ актриса Татьяна Бронзова