Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Двусторонние отношения России и Узбекистана сегодня по телефону обсудили Владимир Путин и президент республики Шавкат Мирзиёев.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры высоко оценили достигнутый уровень взаимодействия между странами и выразили настрой на дальнейшую активную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

Также в ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил своего коллегу с днём рождения. А ранее утром глава нашего государства направил Шавкату Мирзиёеву телеграмму с наилучшими пожеланиями.