Собянин рассказал о новой зоне отдыха у Большого Черневского пруда

Более 10 зон отдыха у воды нового формата открылось в разных округах столицы. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс". Одно из таких пространств появилось у Большого Черневского пруда в Южном Бутове. Загорать и купаться там могут почти 500 человек одновременно.

Строители расширили уже существующий песчаный пляж. А чуть севернее разместили два бассейна с подогревом. На территории установили павильоны с раздевалками и душевыми. Кроме того, для удобства отдыхающих есть теневые навесы, складные зонтики и шезлонги.