Продолжаются работы на участке "Столбовая – Чехов" Курского направления МЖД

Меньше шума, плавнее ход. Участок "Столбовая - Чехов" Курского направления Московской железной дороги сейчас на капремонте. Там в режиме "закрытого перегона" укладывают новое бесстыковое полотно. Чтобы путь стал поистине бархатным, пришлось временно изменить движение поездов. Как идут работы? И когда усилия строителей оценят пассажиры?

Рев мотора и скрежет метала. Еще недавно здесь лежала старая рельсошпальная решетка. Сегодня идет масштабное обновление железнодорожной инфраструктуры. Второй главный путь на перегоне "Столбовая – Чехов" закрыт для движения. Железнодорожники полностью меняют 11,5 километра пути.

Вместо старых рельсов и шпал строители укладывают современное бесстыковое полотно. В будущем это позволит снизить уровень шума и повысить плавность хода поездов. Причём, привлекли целый арсенал тяжелой техники: разборочные и укладочные краны, хоппер-дозаторы для подсыпки щебня и рельсовозные составы.

Работы ведутся по технологии "закрытого перегона". Это значит, что ремонт может идти непрерывно несколько суток, поэтому временно изменено расписание поездов дальнего пригорода Курского направления. Составы следуют по одному пути с увеличенными интервалами, а часть электричек по укороченным маршрутам — до и от станций "Подольск" и "Львовская". Так же между станциями "Подольск", "Столбовая", "Чехов" и "Серпухов" курсируют автобусы.

"Участок не особенно сложный, потому что здесь кривых участков очень мало, в основном, всё прямые. Трудность состоит в том, что мы зажаты между двух станций - Столбовая, Чехов - и для нас это сложность. То есть выехать на станцию Чехов мы не можем, нам дают окно ночью 4,5 часа", - рассказал Василий Контанистов, мастер дорожной путевой машинной станции.

С начала ремонтно-путевой кампании на Московской железной дороге отремонтировано около 123 км путей. Кроме того, заменены 73 стрелочных перевода. Завершить работы на участке "Столбовая – Чехов" планируют до конца июля. Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями в расписании.