После реставрации Швейцарский домик в Кускове стал выставочным пространством

Альпийское шале в центре русской усадьбы. Резные галереи. Роспись под кирпич. Швейцарский домик появился в Кускове в 1870-х годах, рядом со знаменитым Дворцом и недалеко от домика Голландского. Шереметевы - из века в век - в своей любимой летней резиденции создавали Европу в миниатюре.

При них дом был жилым. Комнаты - на втором деревянном этаже, там чаще всего устраивали детские спальни. А внизу - баня. После революции в Швейцарском домике располагались коммунальные квартиры, а потом - администрация музея. Многое прекрасно сохранилось, как эта печь.

"Она рабочая, она функционирующая, её при желании можно и затопить, но никто этого делать не будет, это не нужно. И обшивка стен - это всё тоже родное, всё сохранившееся", - рассказал Сергей Авдонин, директор Государственного дворцово-паркового музея-заповедника "Останкино и Кусково".

Тем не менее, несмотря на хорошую сохранность, работы реставраторам хватало. "Все-таки были трудности, потому что сруб второго этажа он деревянный, нижний венец сруба пришел в негодность, его надо было заменить, при этом не разрушив архитектуру. Поэтому домик - второй этаж его - приподняли, вытащили брус и вернули всё на место", - сообщил Сергей Авдонин.

После реставрации Швейцарский домик впервые за свою историю стал выставочным пространством. Открывшуюся экспозицию посвятили Сергею Шереметеву. Последний владелец усадьбы был человеком известнейшим. Предводитель Московского дворянства, большой поклонник старины. И его неслучайно называют Хранителем усадьбы Кусково. Собственно, он и начал создавать здесь музей рода Шереметевых.

И, конечно, он принимает здесь гостей. Александр III был близким другом Сергея Шереметева и в мае 1886 года вместе с семьей навестил его в усадьбе. Тогда устроили торжественный обед во Дворце. Но и не только! Не случайно на выставке - такой неожиданный экспонат.

"Да, лопата, не просто лопата, а лопата, которой собственноручно Александр III сажал дубы позади Голландского домика, которые сегодня нас радуют, замечательные полуторавековые дубы", - рассказала Ольга Семерицкая, старший научный сотрудник музея-заповедника "Останкино и Кусково".

На выставке - портреты, фотографии. Мебель и посуда. Вот часть сервиза из 170 предметов. С изображением герба рода Шереметевых. Пространство внутри Швейцарского домика - весьма небольшое. Попасть сюда можно пока только с экскурсиями. Экспозиция со временем будет меняться. А у реставраторов теперь на очереди - Американская оранжерея, где тоже будут выставочные залы.