В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове пострадали 32 человека, шестеро из них погибли на месте. Об этом рассказал в пятницу, 24 июля, губернатор Кировской области Александр Соколов.

Как уточнил политик в своем MAX-канале, вспыхнувший на предприятии пожар уже потушили, восстановлено водоснабжение и подача электричества. Проводится обследование близлежащих жилых домов на предмет повреждений.

Соколов подчеркнул, что семьям погибших власти региона окажут всемерную поддержку.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что жертвой атаки украинских националистов стал маленький ребенок. При падении обломков украинского дрона в пригороде Воронежа загорелся частный жилой дом. Погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения разной степени тяжести.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник подчеркивал, что враг намеренно бьет дронами по жилым домам и придомовым территориям, медицинским и социальным учреждениям, системам передачи и распределения электроэнергии, объектам торговли, автозаправочным станциям, автомобилям мирных жителей.