Пожалуйста, не умирай тоже: певицу МакSим госпитализировали после смерти отца

Певица МакSим 19 июля похоронила своего самого близкого мужчину. Умер папа исполнительницы хита "Трудный возраст". Сергею Орефьевичу было 65 лет.

Папа МакSим около 15 лет назад узнал, что болен раком. Врачи говорили, что он не проживет и года, но Сергей Орефьевич сражался с коварной болезнью, и на время она даже отступила, подарив ему еще 14 лет жизни. Папу певицы похоронили в Казани. Артистка была убита горем. На отпевании в церки она тихонько плакала, но еще держалась, у могилы отца певица уже не могла устоять на ногах, она обнимала брата, ссутулившись от горя.

Исполнительница узнала о трагедии прямо перед выходом на сцену. Несмотря на потрясение, МакSим все же вышла к зрителям. Однако последующие концерты артистке пришлось отменить. Ее состояние резко ухудшилось. Сейчас певица находится в больнице.

"Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение", — написала звезда на своей станице в соцсети.

Медики запретили МакSим перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния. "Спасибо каждому за понимание, поддержку и уважение к моему состоянию. Спасибо, что вы рядом. Берегите своих близких", — обратилась певица к поклонникам.

Подписчики артистки всерьез обеспокоены после таких новостей. Многие оставляют комментарии с пожеланиями скорейшего выздоровления. "Пожалуйста, не умирай тоже", — написала певице одна из почитательниц ее таланта.

Напомним, пять лет назад вся страна молилась за МакSим. Тогда артистка в критическом состоянии была госпитализирована с пневмонией, медики ввели ее в искусственную кому. Жизнь певицы висела на волоске, она перенесла клиническую смерть.