Прокуратура ФРГ назвала заказчика диверсии на "Северных потоках"

Диверсия на трубопроводах системы "Северный поток" была совершена по указанию органов государственной власти Украины. Об этом говорится в обвинительном заключении в рамках расследования уголовного дела, которое подготовила прокуратура ФРГ.

Как рассказала адвокат Никола Канестрини, которую цитирует РИА Новости, в обвинительном заключении говорится про "достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством".

Юрист, представляющая интересы обвиняемого в подрыве украинца Сергея Кузнецова, подчеркивает: Германия скрывала от Италии версию о причастности госорганов Украины к диверсии на "Северных потоках". Об этом стало известно лишь после официального предъявления обвинения и предоставления для ознакомления обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что группа украинских диверсантов, по версии германского следствия, подорвала "Северные потоки", действуя с борта яхты Andromeda. На судне эксперты нашли ДНК, отпечатки пальцев и частицы взрывчатки, якобы совпавшие с образцами на дне Балтийского моря. СМИ ФРГ писали, что есть доказательства поддержки, которую диверсантам оказывали официальные украинские власти.

Кремль тем временем подтвердил, что у России сохраняется техническая возможность поставлять газ в Европу через систему "Северный поток". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что "один "Северный поток" сломан, второй готов к поставкам".