Словакия не была и не станет членом "коалиции желающих", которая поддерживает конфликт на Украине. Об этом заявил в пятницу, 24 июля, премьер-министр республики Роберт Фицо.

Словацкий политик подчеркнул в соцсетях, что как председатель правительства Словакии не участвовал ни в одном заседании этого военного объединения и не собирается этого делать.

До того Фицо приветствовал интерес ряда стран НАТО к восстановлению диалога с Россией, а также подтвердил, что Братислава не станет участвовать в новом пакете помощи Украине от НАТО на 70 миллиардов евро.

Ранее МИД России отмечал, что лидеры государств Юго-Восточной Европы массово проигнорировали попытки киевского режима устроить русофобские игрища под видом саммита. Очевидна несостоятельность множащихся региональных форматов по продвижению трещащего по швам проекта "анти-Россия".

При этом внешнеполитическое ведомство напомнило про неприемлемость размещения на Украине военных контингентов стран "коалиции желающих" и предупредило: западные военные в случае появления на украинской территории будут рассматриваться как законные военные цели.