Собянин: Свыше пяти километров дорог построили в Москворечье-Сабурове и Царицыне с начала года

С начала года в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно построили более пяти километров дорог. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

В частности, завершилось строительство на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. Открыли четырехполосный путепровод над Кантемировской улицей. На ней нее сделали три подземных перехода с лифтами и пандусами для маломобильных горожан.

Кроме того, построили участок дублера этой улицы с выездом на Пролетарский проспект в сторону Каширского шоссе. В начале года здесь открыли часть Южной рокады.