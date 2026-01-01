ЦБ десятый раз подряд снизил ключевую ставку

Банк России десятый раз подряд снизил ключевую ставку - с 14,25% до 14%, пишут "Ведомости".

Отмечается, что произошло это вопреки прогнозам большинства экономистов.

В отчете ЦБ также говорится, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6-7% в 2026 году.

В целом во втором квартале года экономика росла умеренными темпами, также сказано в сообщении Центробанка.

Вместе с тем Банк России снизил прогноз роста ВВП в 2026 году до 0-1%, прогноз на 2027-2028 годы остался прежним.