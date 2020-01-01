Кейт Миддлтон не смогла скрыть истинные чувства из-за возвращения Меган Маркл во дворец: гудит вся Британия

Карл III на прошлой неделе принял в своей резиденции принца Гарри и Меган Маркл с детьми. Встречу многие расценили, как потепление отношений между Сассекскими и королевской семьей.

Теперь поклонники Виндзоров мечтают о воссоединении братьев. Как оказалось, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон тоже надеется, что однажды ей удастся уговорить наследника престола поговорить с Гарри. По сообщениям источников, принцесса Уэльская положительно восприняла тот факт, что король смог увидеться с внуками.

Инсайдер сообщил US Weekly, что принцесса "оценила" решение Меган привезти детей на встречу с их дедушкой — королём Карлом III. "Кэтрин хотела бы, чтобы однажды всё наладилось и отношения были восстановлены, однако будет уважать чувства Уильяма и позволит событиям развиваться в том темпе, к которому он готов", — отметил источник издания.

Британцы шокированы великодушием Миддлтон. В соцсетях народ восхищается добротой Кэтрин, многие уверены, что принцесса в королевской семье играет роль миротворца, и однажды ей удастся помирить Гарри и Уильяма.

Отметим, что принц Уильям и принцесса Кэтрин уже продолжительное время не общаются с Гарри и Меган, а конфликт между двумя семьями существует уже много лет. Разногласия между братьями и их супругами возникли ещё тогда, когда Гарри и Меган были действующими членами королевской семьи.

Однако напряжённость значительно усилилась после того, как в 2020 году герцог и герцогиня Сассекские отказались от исполнения королевских обязанностей. Окончательной точкой стала публикация мемуаров Гарри "Запасной" в 2023 году, где он резко высказался о принце Уильяме и принцессе Кэтрин.