Путин посетил Иркутский авиационный завод

Владимир Путин сегодня посетил Иркутский авиационный завод, где выпускают новейшую авиационную технику. Президент в сопровождении главы Ростеха и губернатора региона осмотрел производственные мощности.

Предприятие - одно из крупнейших и технологически развитых в нашей стране. Здесь выполняют полный цикл работ - от проектирования до обслуживания машин.

Глава государства ознакомился с опытным образцом учебно-боевого Як-130М. Всего месяц назад он совершил первый полет. А в мае этого года специалисты начали разрабатывать укороченную версию самолета МС- 21. Он отличается увеличенной дальностью полета.