Песков раскрыл дальнейшие планы Путина

Президент России Владимир Путин намеревается после посещения Иркутска отправиться в Омск. Об этом рассказал в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Иркутске российский лидер побывал на авиационном заводе, где ему впервые показали модернизированный боевой самолет Як-130М. Владимир Путин также ознакомился с производством 18 серийных лайнеров МС-21.

Официальный представитель Кремля уточнил, что эта поездка стала продолжением совещания по развитию авиапромышленности, которое состоялось в Московской области.

После этого Владимир Путин направится в Омск, где проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России, говоря о развитии авиастроения в нашей стране, подчеркивал: Россия была вынуждена полностью импортозаместить всю авиационную технику на фоне внешних санкций и успешно справилась с этой задачей. По многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги.