Заявление американского бизнесмена Илона Маска о гибели людей на фронте в ходе украинского конфликта напоминает о том, что ВСУ используют в военных целях спутниковую сеть Starlink, разработанную компанией Маска. На это указала в пятницу, 24 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновница не оставила без внимания критическое высказывание Маска в адрес политиков, которые "едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди умирают на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска".

В ответ на это Захарова в соцсетях предложила бизнесмену "развить мысль и предложить отвести Starlink", чтобы "люди не умирали".

ВС России не рассчитывают на Маска и уничтожают инфраструктуру Starlink на Украине, которые украинские националисты применяют в своих целях. 22 июля сообщалось, что лишь за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" шесть таких станций.

Командир взвода беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным Торез рассказал ТАСС, что после уничтожения станций Starlink солдаты ВСУ не могут связаться с командованием и совершают много ошибок в ведении боевых действий под Харьковом.

Тем временем в НАТО, ссылаясь на разведданные, обвинили Россию в создании нового противоспутникового оружия для поражения группировки Starlink. Западные СМИ утверждали, что пресловутое оружие сможет засыпать орбиты Starlink сотнями тысяч высокоплотных шарообразных элементов и тем самым вывести из строя сразу несколько спутников.