Первые штурмовые отряды российской армии зашли на окраины Алексеево-Дружковки — поселка городского типа Алексеево-Дружковка на севере ДНР, между городами Константиновка и Дружковка. Об этом рассказали в пятницу, 24 июля, в Министерстве обороны России.

Врио начальника штаба батальона 10-го танкового полка с позывным "Лис" рассказал, как подразделения "Южной" группировки продолжают стремительное наступление, сообщает Минобороны в своем MAX-канале.

По словам военного, штурмовики на окраинах Алексеево-Дружковки вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта. Поддержку штурмовых отрядов обеспечивают отдельные танковые подразделения и БПЛА.

После освобождения Константиновки подразделения Южной группировки войск подготовились к решающему наступлению на Славянско-Краматорскую агломерацию. В Краматорске операторы полка беспилотных систем "Буревестник" нанесли удар по автотранспорту, который доставлял на передовую личный состав ВСУ, боеприпасы и продовольствие.

В сводке Минобороны от 24 июля сообщается, что за неделю были взяты под контроль населенные пункты Захаровка, Ивашкино Волоховское и Артельное Харьковской области. Также освобождены населенный пункт Ленина (Мирное), город Белицкое Донецкой Народной Республики, населенные пункты Вольное Днепропетровской области и Благодатное Запорожской области.