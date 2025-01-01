Вариант мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенный Соединенными Штатами, был принят Россией, но отвергнут киевским режимом. Об этом рассказал в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, американские власти не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами к продолжению войны. Тем не менее, Москва видит, что Вашингтон искренен в своем желании найти пути мирного урегулирования украинского конфликта.

Желание администрации США способствовать мирному урегулированию на Украине абсолютно соответствует интересам России, поэтому "ждать новых предложений будем", заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео комментариев представителя Кремля опубликовано в MAX-канале журналиста.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров подчеркивал, что Россия добросовестно выполнила со своей стороны всё, что обсуждалось во время саммита в Анкоридже в августе 2025 года и сдержала "слово пацана" по принципу "пацан сказал — пацан сделал". Несмотря на нежелание Киева идти на компромисс, "целей своих добьемся при всех обстоятельствах".

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украине следует сконцентрироваться на оборонительных действиях, не стремясь повторять безрезультатное контрнаступление.