"Не стареет. Действительно, волшебник!" Как сейчас выглядит 69-летний Амаяк Акопян

Ведущий передачи "Спокойной ночи, малыши!" в последнее время редко появляется на публике. Теперь Рахат Лукумыч ведет уединенный образ жизни, но если поклонники узнают его на московских улицах, то никогда не отказывает в фотографии.

Амаяку Акопяну уже 69 лет. Но он как и раньше любит принарядиться — выбирает стильные костюмы ярких цветов, и обязательно головной убор в тон. Хотя, по признанию самого артиста, он живет на пенсию в 21 тысячу рублей.

Один из поклонников случайно встретил иллюзиониста во время прогулки по городу. Мужчина подошел к волшебнику и признался, что обожает его фокусы. Акопян с удовольствием согласился снять видео с поклонником, а в конце подарил ему открытку со своим автографом.

Пользователей Сети ролик восхитил. Многие отметили, что в детстве с замиранием сердца ждали, когда же Рахат Лукумыч появится на экране.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

"Амаяк Арутюнович замечательный человек! Живет в нашем районе. Всегда когда встречаем, он очень открытый и дружелюбный ко всем. Всегда красиво и экстравагантно одет. Всегда есть в припасе чем порадовать детишек наших, всегда находит общий язык со всеми. Здоровья ему и долгих лет жизни"; "Самый крутой ведущий "Спокойной ночи" был, потому что, кроме разговоров ещё и фокусы показывал"; "Он такой же! Не иначе как волшебство"; "Как он шикарно выглядит"; "Какие у него добрые глаза! Такой неожиданный привет из детства! Прекрасный Амаяк Арутюнович, как хорошо, что он все такой же красивый и статный!" —пишут поклонники иллюзиониста.