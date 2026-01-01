90-летие со дня рождения Юрия Лужкова отметят конкурсом памяти

В России по случаю 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова пройдет онлайн-конкурс, посвященный памяти бывшего мэра Москвы. Участие в конкурсе могут принять семьи, класс, коллектив или профессиональные сообщества.

"Мы приглашаем вас поделиться историей, фотографией, видеосвидетельством о том, как проекты, решения, инициативы Лужкова отразились на вашей жизни и жизни вашей семьи. Для участия не нужны редкие архивные материалы или профессиональный текст — важны личный опыт, память и отношение к событию.", - говорится на сайте конкурса.

Лучшие работы станут частью публичного проекта. Подать заявку можно до 21 сентября 2026 года на сайте конкурса "Линии жизни: Юрий Лужков в памяти людей".