ВС России нанесли удар по выставке вооружений под Киевом

ВС России нанесли удар по полигону под Киевом, где проходила выставка украинских вооружений. На мероприятии собрались представители украинского ВПК и высокопоставленные военные, сообщает издание "Страна.ua".

Местные СМИ сообщали о выставке ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". На ней были представлены беспилотные летательные аппараты, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы. Позже появились сообщения о взрывах в Киеве и пригородах – предположительно, в результате прилета баллистических ракет.

Удар по полигону подтвердили в украинском совете оружейников и в Киевской областной военной администрации. Появлялась информация, что участником выставки был советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей "Флеш" Бескрестнов, однако он опроверг эти сообщения. Украинская прокуратура заявляет о десятке погибших и сотне раненых.