В Евросоюзе разработали механизм, который позволит членам сообщества продавать грузы с задержанных танкеров "теневого флота России". А выручку использовать на свое усмотрение.

Согласно публикации в официальном журнале ЕС, на которую ссылается РИА Новости, за счет этого механизма члены Евросоюза получат возможность распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки ее владельцам.

Наряду с этим Брюссель разрешил временно хранить такие грузы на территории объединения и помещать их в таможенный режим свободной зоны.

Аналогичную идею о наживе на нефти с задержанных танкеров ранее высказали в Великобритании. Груз танкера Smyrtos, захваченного британскими военными, оценивали в 35 миллионов фунтов. В Кремле назвали такой подход экспроприацией и продажей ресурсов, добытых "пиратскими методами". Однако "британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось".

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже не раз высказывался про продолжение "той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств — линии на, фактически, воровство чужих активов".