Глава ЦБ: ситуация с топливом была шоком предложения, но она стабилизируется

Ситуация на топливном рынке России была шоком предложения, но сейчас она нормализуется. Такое заявление сделала в пятницу, 24 июля, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как уточнила Набиуллина, "денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию, и конечно, зависит от длительности этих шоков".

Принимая решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п., в Банке России "внимательно послушали сообщения представителей наших региональных территориальных учреждений — ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, ситуация стабилизируется", отметила председатель ЦБ.

В целом регулятор рассматривает наблюдаемое ускорение темпов роста цен в России как временное, цитирует Эльвиру Набиуллину РИА Новости.

За три недели до этого Набиуллина отмечала, что происходящее на топливном рынке учитывается в денежно-кредитной политике. Потенциально "существуют проинфляционные риски", но "пока мы вторичные эффекты не видим". Глава ЦБ также уверяла, что правительство принимает все меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с обеспечением граждан горюче-смазочными материалами улучшается. Как пояснил политик, парламентарии "через обратную связь" видят, что "ситуация меняется на глазах в регионах", причем в лучшую сторону. В частности, "лимиты (отпуска топлива в одни руки) увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы".