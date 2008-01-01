"Холеный, лощеный светский лев": спустя годы названо имя человека, перед которым не устояла Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих, одинаково блестяще игравшая царственных красавиц и офисных мымр, всегда пользовалась популярностью у мужчин. Поклонники часто желали трижды побывавшей замужем Алисе Бруновне встретить достойного мужчину. И среди ее знакомых такой действительно был.

"Надевая перед записью дорогой костюм от спонсоров, пристегивая "бабочку", Урмас преображался, становился холеным, лощеным светским львом. На самом деле играл роль, классно играл", — вспоминает в интервью "МК" знакомый известного эстонского журналиста Урмаса Отта.

Этот человек сначала сделал карьеру на родине. Соотечественники считали Отта безусловной звездой, но он не побоялся всем рискнуть и в конце 80-х приехал в Москву на Гостелерадио. Здесь, у нас, Урмас получил доступ к самым сливкам общества: Илья Глазунов, Никита Михалков, Людмила Гурченко, Евгений Евстигнеев, Иосиф Кобзон, Раймонд Паулс, Иннокентий Смоктуновский… Перечислять можно долго.

Никакого преклонения перед нашими мэтрами у Урмаса не было. Эстонский журналист не боялся задавать звездным гостям самые острые вопросы, при этом не переходя черту, которая могла бы поставить на нем крест как на интервьюере в столице тогда еще СССР. Ни мужчины, ни женщины не могли устоять перед Оттом. Алиса Фрейндлих, Людмила Гурченко, Иосиф Кобзон — всех сражало очарование эстонца, который мог быть как "своим" парнем, так и светским львом на камеру.

"Они поддавались ему, раскрывались, как ни с кем и никогда раньше. Женщины, понятно, Гурченко и Алиса Фрейндлих, просто шли на его мужское обаяние — ах, какой мальчик! — да еще умный, чертовски обходительный, просто красавчик. Но и мужчины знаменитые точно так же по-человечески в него влюблялись. Они готовы были пойти с ним в разведку, готовы были отдать ему все. Это какой-то гипноз, аура, волшебство, но так случилось. А он, Урмас, все про них знал, они сидели перед ним, словно на исповеди, "голенькие", как в бане. Вот такой это был ведущий, первая ласточка перестройки", — так теперь вспоминают об Урмасе Отте, ушедшем из жизни 17 октября 2008 года в возрасте 53 лет.