В Минздраве рассказали о состоянии раненых во время атаки на Киров

Минздрав России сообщил о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на предприятие в Кирове. По оперативным данным, в больницы города госпитализированы 12 раненых при атаке укронацистов, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Представитель Минздрава уточнил, что состояние одного из пациентов крайне тяжелое. Еще двое – в тяжелом состоянии. Лечение координирует Федеральный центр медицины катастроф, передает ТАСС.

Как сообщил ранее губернатор Кировской области Александр Соколов, в результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове пострадали 32 человека. Шестеро из них погибли на месте, 26 получили ранения различной степени тяжести. Правительство Кировской области окажет всем семьям всемерную поддержку.