Названа причина госпитализации певицы МакSим: вот что произошло на самом деле

Певица МакSим на днях столкнулась с большим горем, артистка потеряла отца. Папа исполнительницы хита "Трудный возраст" умер от рака, ему было 65 лет.

На похоронах самого близкого в жизни мужчины Марина Абросимова (настоящее имя артистки) была убита горем. На отпевании в церки она тихонько плакала, но еще держалась, у могилы отца певица уже не могла устоять на ногах, она обнимала брата, ссутулившись от горя.

Как оказалось, эмоциональное потрясение не прошло бесследно. 24 июля МакSим госпитализировали. Певица со своей страницы в соцсети обратилась к зрителям и сообщила, что ее ближайшие концерты будут отменены.

"Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение", — написала звезда, отметив, что медики запретили ей перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния.

Между тем, Telegram-канал Mash узнал, что на самом деле произошло с Мариной, и опубликовал причину госпитализации певица. Источники издания утверждают, что МакSим оказалась в больнице из-за успокоительных.

"После смерти отца артистка пребывала в сильном стрессе и перебрала с седативными препаратами. К медикам Марина Максимова обратилась с жалобами на слабость и спутанность сознания", — сообщил инсайдер Mash.