Решение жителей Донбасса выйти из состава Украины было правильным. Это еще раз подтвердили высказывания нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул своевременность решения президента России Владимира Путина защитить Донбасс. Он напомнил: специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить войну, которую развязал киевский режим.

Драпатый в четверг выступил со скандальными высказываниями в адрес российских жителей и населения Донбасса. В частности, он заявил, что русская нация не имеет права на существование. Песков назвал это заявление чудовищным. По словам представителя Кремля, такие, как главком ВСУ, не позволят киевскому режиму выйти на мирное решение, передает РИА Новости.