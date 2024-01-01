"Балашихинский отравитель" выдал на суде жалостливую речь, но все равно получил пожизненное

Перед началом финального судебного заседания "балашихинский отравитель" Артем Миссюра выступил перед журналистами с длинной речью. Как утверждал, искренне просил прощения у пострадавших: "Из-за глупости, из-за меркантильности. Подлым был человеком. Сейчас стараюсь над собой работать. Анализирую жизнь: какие ошибки совершал. Все прокручиваю, вспоминаю".

Жалостливая речь в сердцах судей отклика не нашла. За два убийства и семь покушений Артем Миссюра приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Последователя Нерона, Калигулы и Екатерины Медичи, которые были известными отравителями своего времени, задержали летом 2024 года. Мать и отчим Артема начали болеть. А врачи только разводили руками - установить причину появления симптомов не могли. Тогда потерпевшие пошли в правоохранительные органы. Видимо, что-то заподозрили. И в квартире, где мать, отчим и Артем проживали вместе, установили скрытую камеру. Она и зафиксировала, как молодой человек подсыпал в соль яд.

В ходе следствия выяснилось - аналогичным способом Миссюра отравил свою бабушку. А еще друга, которому яд подсыпал в бутылку с морсом. Оба скончались.

Среди жертв Миссюры - даже его девушка, которая выжила чудом. В ее случае отравитель использовал этиленгликоль. Вещество, которое используют для охлаждения двигателей автомобилей и при производстве целлофана.

"Я в бессознательном состоянии провела 10 дней. Очнулась в реанимации. Врачи поставили диагноз "отравление неизвестными веществами". Мы продолжали жить вместе. Он полностью меня выхаживал, восстанавливал, потому что очень тяжелое состояние было. По факту, после отравления мы еще полгода прожили вместе", - рассказывает девушка.

По версии следствия, главный мотив всех отравлений - корысть. Кому-то Миссюра был должен деньги. Из квартиры умершей бабушки унес ювелирные украшения на 190 тысяч. От матери и отчима надеялся унаследовать квартиру. А пока его девушка Кристина лежала в больнице, на ее паспорт он оформил два кредита в общей сложности на 600 тысяч рублей.

Внешне преуспевающий молодой человек. Работал репетитором по математике. Вот только увлекался азартными играми и накопил долгов на три миллиона. В итоге от него отказались все друзья и даже родная мать, которая публично заявила, что признает его недостойным не только человеческого прощения, но и права на какое-либо наследство. Суд удовлетворил ее иск: дарение доли квартиры в пользу сына отменено. Да и не пригодится эта квартира Артему Миссюре уже никогда.