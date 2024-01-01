Вместо того, чтобы последовать за экс-премьером Великобритании Киром Стармером и подать в отставку, канцлер ФРГ, чей рейтинг тоже лежит на дне, решает ограничиться перестановками в кабмине. Это, по мнению Фридриха Мерца, должно вселить в людей надежду на перемены. И отвести хотя бы часть негатива от него самого.

Экономика Германии тем временем стагнирует. Расходы на социалку урезают. Зато военный бюджет продолжает пухнуть. Германия активно перевооружается, продолжая накачивать оружием и Украину. В том числе приобретая его у США, которые уже открыто признали - заставить Зеленского выполнить договоренности Анкориджа не получилось.

"Трамп не раз говорил, в том числе в Анкоридже: "Вот это наше предложение, да, там частично компромиссные". И мы это приняли. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что он предложит. Не получилось.Наша совесть чиста. Как, знаете, слово пацана: пацан сказал - пацан сделал. Мы сказали - мы готовы. Ну, с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате Рубио. Но задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены", - прокомментировал ситуацию Сергей Лавров.

При этом Москва, как и прежде, открыта для переговоров, подчеркнули в Кремле. В отличие от европейских спонсоров Украины, которые опять уверовали в то, что смогут переломить ситуацию. Прежде всего за счет массовой поставки дронов и ракет якобы украинского производства. Причем делается это демонстративно.

Удары по объектам, связанным с украинским ВПК, Россия уже нарастила. Регулярные атаки совершаются на предприятия, расположенные в Киеве. А также на портовую инфраструктуру Николаева и Одессы.

"Мне кажется, что Россия фактически отрезала Одессу как порт, через который Украина могла осуществлять экспорт. В сочетании с трудностями, которые Украина испытывает на поле боя из-за нехватки личного состава, это, на мой взгляд, практически гарантирует две вещи. Во-первых, Россия выиграет эту войну. Во-вторых, Украина выйдет из нее как нефункционирующее, разрушенное государство", - констатировал Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета.

Но Зеленский продолжает убеждать спонсоров, что все якобы под контролем. То же самое он будет рассказывать и президенту Трампу, пытаясь убедить его поддержать законопроект об усилении санкций против России. Их встреча состоится во вторник. Там же Зеленский будет рассказывать, что Украина еще в состоянии победить. И пока эта иллюзия жива в головах западных политиков - они не будут проявлять никакого реального интереса к мирным переговорам.

Москва это прекрасно понимает и не раз подчеркивала, что в таком случае Россия продолжит решать задачи спецоперации военным путем.