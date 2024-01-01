Путин назвал оружие для уничтожения коптеров и катеров ВСУ

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М получил современный радар и комплекс вооружения. Об этом рассказал Владимиру Путину летчик-испытатель Александр Гуськов. Президент России посетил Иркутский авиационный завод.

Путин отреагировал на рассказ летчика, указав области применения обновленной машины. По словам главы государства, самолет должен решать задачи, которые возникают во времы ведения боевых действий: уничтожение крупных коптеров и безэкипажных катеров неприятеля.

Западное издание Military Watch Magazine ранее писало, что Як-130М сможет наносить высокоточные удары по наземным целям. Прототип самолета представили в 2024 году. Машина получила новейшую радиолокационную станцию, оптико-лазерную теплотелевизионную систему и бортовой комплекс обороны "Президент-С130", передает РИА Новости.