Собянин объявил о начале реставрации дачи Левенсона в Ново-Переделкино

В столице начинается масштабная реставрация объекта культурного наследия - бывшей дачи книгоиздателя Александра Левенсона. О старте работ мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем канале в Мах.

Одноэтажный дом с мансардой в стиле модерн - единственное сохранившееся деревянное здание, возведенное в начале прошлого века по проекту Федора Шехтеля. Оно похоже на павильоны для русского отдела на Международной выставке в Глазго, над которыми также работал архитектор.

Специалисты очистят стены от старой краски и лака, приведут в порядок кирпичную кладку цоколя. Восстановят полихромную роспись на наличниках и флюгер в виде мифологической птицы Сирин, который венчает крышу. После реставрации в здании создадут музей Шехтеля.