Фон дер Ляйен раскрыла главную задачу Евросоюза

Приоритетной задачей Евросоюза остается защита восточных рубежей ЕС. Это подтверждается очередным инцидентом с вторжением беспилотника, заявила Урсула фон дер Ляйен.

Как написала глава Еврокомиссии в соцсети X, европейское воздушное пространство вновь подверглось вторжению беспилотного летательного аппарата. Фон дер Ляйен выразила признательность румынским военным за их "оперативную реакцию", в то же время отметив, что укрепление обороны и средств сдерживания вдоль восточной границы объединения по-прежнему остается первоочередной задачей.

Беспокойство главы ЕК вызвал инцидент с неопознанным беспилотным летательным аппаратом. Дрон, вторгшийся в воздушное пространство Румынии 24 июля, сбит румынским истребителем F-16. Эксперты обследуют район падения беспилотника, чтобы выяснить все детали.