Все больше стран запрещают детям пользоваться соцсетями. Но эти запреты обречены на провал

Большинством голосов парламент Франции одобрил запрет детям пользоваться соцсетями до тех пор, пока им не исполнится 15 лет. Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 сентября. До Нового года все французские детские аккаунты из соцсетей будут удалены, а при регистрации люди станут подтверждать возраст. Президент Макрон приветствовал решение и назвал страну лидером в ЕС по части защиты несовершеннолетних.

Франция действительно первой в Европе пошла на такой радикальный шаг. Но в мире она далеко не единственная. Похожий запрет уже действует в Австралии, Индонезии, Бразилии, Малайзии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. Еще более десятка стран готовят или рассматривают такие законопроекты. Как оказалось, и на улицах Москвы очень просто найти родителей, которые подобный запрет готовы поддержать.

Опасения родителей понятны. Социальные сети дают злоумышленникам прямой доступ к несовершеннолетним, а чрезмерное пребывание перед экраном исследователи связывают с тревожностью, нарушениями сна и снижением концентрации.

В России телефоны также нельзя использовать во время уроков. Но за воротами школы ограничение заканчивается. Вот и появляются голоса в разных странах мира ввести тотальный запрет. Вопрос - насколько он действительно выполним? Австралия заблокировала детям доступ в соцсети в декабре прошлого года. Смогли ли дети найти способы обхода запрета? Конечно, да.

"Более 80% подростков в Австралии заявили, что продолжают пользоваться социальными сетями. Нет достаточных оснований для вывода о том, что принятие закона оказало какое-либо существенное влияние на использование социальных сетей подростками в возрасте до 16 лет", - пишет The Guardian.

"Ребенок найдет другие способы. Он в любом случае найдет место и возможность воспользоваться интернетом. И посмотреть то, что ему интересно", - констатировала Наталья Зиновьева, руководитель школы по детской безопасности.

Часть детей просто начинает скрывать свое общение в соцсетях. Получается парадокс. Мера, призванная защитить ребёнка, может сделать его поведение менее заметным для родителей.

"Подростки, которым закрыт доступ к популярным ресурсам, могут устремиться на малоизвестные платформы и стать там жертвами злоумышленников. Кроме того, опасаясь наказания, дети, сумевшие обойти блокировку, с меньшей вероятностью расскажут взрослым о том, что они столкнулись с чем-то пугающим или неприемлемым", - предупреждает Economist.

Взрослым бывает проще запретить, поставить ограничение, заблокировать или отобрать гаджет и гораздо сложнее - каждый день интересоваться, что именно ребенок смотрит, с кем переписывается и почему ему вообще хочется часами оставаться в виртуальном мире. А еще - мы ведь сами не выпускаем телефон из рук.

Правила не работают, если взрослые сами им не следуют. Да и телефон часто появляется в руках ребенка с подачи родителей - сначала мультик за обедом, потом игра, чтобы не мешал, а через несколько лет начинаются скандалы и попытки забрать уже ставший привычным экран.

"У нас 95 процентов семей те, кто с года ребенку суют телефон, включают мультики. Соответственно, диалога с родителями нет. Родители ребёнку не объясняют, что мы делаем в телефоне. У ребенка создается картинка, что это развлечение. И все, что есть в телефоне, - это хорошо. Почему дети много пользуются телефонами, потому что у них нет офлайн-общения с друзьями и с родителями", - уточнила Наталья Зиновьева.

Но подрастающее поколение вряд ли пропадет. Ролик с играющем на баяне мальчиком набрал сотни тысяч просмотров в интернете. Вот что рассказала автор видео: "Друзья общались - и один из мальчиков вот так играл на инструменте. Я немножко подкралась, потому что невозможно было пройти мимо. Потому что было невозможно не почувствовать то, что мы все ощутили всем двором, когда смотрели на этого ребенка. Он наслаждался тем, что делал".

Баян - лишь один из примеров. Можно заниматься чем угодно - дзюдо, шахматами или кулинарией. Но вряд ли это можно назначить приказом.

"Мы сейчас все с телефонами. Все родители, все взрослые, все вокруг с телефонами. Как можно сказать ребенку "отложи" или "не используй". Либо тут надо менять вообще свое поведение, либо действительно находить альтернативу. Или находить тот момент, когда ребенок будет заинтересован в чем-то большем, чем присутствие в гаджете. Некоторые дети самостоятельно способны это сделать. Некоторым детям нужна поддержка. Некоторым нужно просто дать попробовать. Потому что они не знают о своих сильных сторонах", - продолжает Евгения Миловидова.

Кстати, конкурировать с экраном можно не только за пределами интернета, но и в онлайне. Есть китайский опыт. Там, кроме запретов, создают жестко регулируемую детскую цифровую среду. Есть детский режим интернета, где контент ограничивается. Китайский аналог "Тик-Тока" Douyin имеет другой набор рекомендаций с упором на образовательный контент. И в России есть такие авторы. Вот, например, рэп от московского учителя истории Александра Козлова. У видео тысячи лайков, репостов и сохранений - школьники от такой подачи в восторге.

"Я сам тиктокер, веду канал. Учительский. Есть там и полезный контент, и тот, который нравится детям, который развивает их. Как учитель могу сказать, чтобы ребенок чего-то не делал. Ему нужно предложить какую-то альтернативу. И желательно - она должна быть интереснее и веселее", - отметил Александр.

Впрочем, перекладывать ответственность только на родителей тоже было бы неправильно. Далеко не каждая семья может позволить себе кружки и поездки. Нужна государственная инфраструктура. Например, в советские времена было развито пионерское движение. В США и Европе есть движение скаутов. Одна из идей - дать детям сообщество и круг общения вне интернета. Занять их практическими делами.

"У нас есть "Движение первых", Юнармия, такие аналоги и скаутства, и пионерии. Не в том, может быть, масштабе и объеме. Но все-таки. Я считаю, что государство старается организовывать альтернативу, особенно в Москве. Но, возможно, этого недостаточно. Возможно, настало то время, когда и государству надо больше включаться, и родителям", - резюмировал Александр.

Соцсети сейчас сильнейший инструмент - они могут объединять людей из разных городов или показать на всю страну талант ребенка. Но они же забирают внимание у тех, кто рядом. И может, главная задача взрослых - не забирать телефон, а научить им пользоваться.