Секса в мире гораздо меньше, чем нужно, предупреждают эксперты. Как так вышло?

"Секса у нас нет, и мы категорически против этого". Что еще обсуждали во время телемоста Ленинград – Бостон, спустя 40 лет мало кто вспомнит. Но фраза простой советской женщины Людмилы Ивановой уж точно вошла в историю. Зрители краснели, бледнели, неловко покашливали, закатывали глаза, но не спорили. Секса тогда не было. Ушел - и с тех самых пор не вернулся.

"Лучше меньше - да лучше?" - заголовок результатов исследования ВЦИОМа, которое центр провел в начале июля. Спрашивали все о том же. Результат неутешительный - 45% респондентов легко могут обойтись без секса. В 2021 таких было 37%. В полтора раза сократилось количество тех, у кого интим регулярный. Причем чаще от близости сознательно отказываются женщины - 58% против 29%.

"Женщины устали от эмоционального труда. Быть мамой для мужчин, быть личным психологом. Таким оплотом бесконечной психологической подпитки. Мужчины устали от того, что нужно быть постоянной такой машиной для секса. И поэтому мы также сталкиваемся с проблемой того, что женщины не хотят, а мужчины не могут. Стресса стало больше. Экология уже не та. И еще с десяток причин", - объясняет Александр Миллер, психолог-сексолог.

Из положительного – россияне стали чаще воспринимать секс как способ выразить свои чувства и укрепить семью. Тезис о бурной молодости, кстати, оказался мифом. Может быть, у кого-то где-то взыграла кровь и забурлили гормоны, но только не у зумеров. Самыми сексуально активными оказались рожденные с 1965 по 1985 годы. Дальше либидо стремительно угасло.

Проблема скорее психологическая, подчеркивают специалисты. Асексуалами, то есть теми, кому секс в принципе не интересен, себя считают 1% населения Земли. Однако среди молодого поколения таких больше трети. В мире пандемия фригидности.

В викторианской Англии это пытались лечить токами, пиявками и даже клизмами из белладонны. Теперь изобрели специальный термин – "грейсексуалы", то есть находящиеся в серой зоне. Вроде и хочется, но не часто и без особых усилий. Ведь в голове образ идеального партнера. А в ежедневнике громадье планов. Пожалуй, найдется окошко в четверг, без пятнадцати тринадцать. Между походом в музей, бачатой и занятиями с репетитором по китайскому. Убедительно прошу не опаздывать. Прибавим к этому иллюзию бесконечного выбора и приоритет виртуального общения

"Молодежь сейчас, на самом деле, отдает предпочтение карьере, нежели сексу. Повышение по карьерной лестнице, лайки - это понятный дофамин. А секс - это хаос, уязвимость и риск отказа. Тема секса табуирована сегодня даже не с точки зрения жестких моральных норм или религиозных соображений, но также и потому, что человек не знает, как получать удовольствие", - продолжает Миллер.

И самое главное - как сказать об этом? Ведь современного универсального языка желаний не существует. Это раньше легким движением веера или правильно подобранным букетом цветов дама могла как на духу выпалить все кавалеру. Но то – высшее общество. У крестьян и рядовых горожан все было еще проще.

"На Руси всегда очень высока была роль женщины. Потому что женщина - это прежде всего мать. Это не Ева, из-за греха которой пострадало все человечество. У нас это в первую очередь мать. А мать - это святое. И поэтому женщины на Руси были намного более свободны чем их европейские современницы. Это касалось и интимной сферы. С Византией к нам пришла еще одна такая штука, как епитимийники. Это вопросы, которые должен был задавать священник на исповеди, чтобы узнать, нагрешили или нет. И именно благодаря этому мы можем во всех деталях проследить, собственно, что можно было, что нельзя. Судя по всему, жизнь была очень насыщенной у наших далеких предков", - рассказывает Наталья Серегина, историк, автор книги "Интимная Русь".

Церковь боролась. Власть светская пыталась хотя бы дворянам внушить нормы приличия. Получалось с переменным успехом. Интимная жизнь во всех ее проявлениях била ключом. В первые годы советской власти стала популярной теория "стакана воды". Мол, не надо утруждать себя формальностями – берите и делайте, словно утоляете жажду.

"Дело в том, что первая сексуальная революция в истории человечества произошла у нас, на нашей Родине. Мы впереди планеты всей. Но тут же начались такие перегибы, настолько сильно освободились и изменили, реформировали эту сферу, что в 1930-е годы, когда у государства дошли руку, произошел откат. Откат настолько сильный, что тут действительно уже секс как таковой пропал из публичной повестки", - добавила Серегина.

И вот с тех самых пор, говорят, его никто не видел. Вроде как заглядывал в 1990-х. Но в какой-то слишком уж странной форме. Многих откровенно напугал. Это, кстати, была вторая сексуальная революция. Эксперты предупреждают - грядет и третья. Теперь уже научно-техническая.

Хотя для кого-то робот - идеальная женщина. Голова не болит, комплиментов не требует. Готовить, правда, не умеет, да и потянет не каждый. Цена робота начинается от полумиллиона рублей в пересчете на наши деньги. Зато любая прихоть – под нужды заказчика. Ожидается, что к 2030 году рынок подобных андроидов может перевалить за 100 миллиардов долларов.

"Проблема в том, что секс стал функцией. И пока мы не вернем ему такую первобытную, игривую, живую природу, мы рискуем тем, что секс и тактильность станут роскошью. Но именно эта роскошь двигала сильными мира сего, когда они творили историю и культуру", - отметил Миллер.

"Человечество живет только благодаря тому, что мы любим друг друга. И как только мы перестанем любить друг друга, а секс это - одна плотская форма любви, человечество просто исчезнет. Исчезнет весь смысл его существования. Так что никуда секс не денется. Никуда не денется любовь. Пока мы любим - мы существуем", - заключила Серегина.

Кстати, и сама Людмила Иванова потом объяснила - имела в виду, что нет секса, а есть любовь. Учитывая, что замужем она была аж четыре раза, все и во всех сферах у нее было по меньшей мере хорошо. Счастье, как известно, любит тишину. А мир спасет любовь. Во всех ее проявлениях.