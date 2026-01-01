Белорусские военкомы выехали на предприятия АПК для выявления лентяев

Военные комиссары в Беларуси отправились на предприятия агропромышленного комплекса. Военкомы выполняют поручение президента страны Александра Лукашенко, сообщили в Минобороны республики.

Лукашенко на совещании в правительством распорядился отправлять на охрану границы с Украиной плохо работающих сотрудников сельхозпредприятий, особенно в период уборочной кампании. Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин предложил президенту подключить к выполнению этой задачи военных комиссаров в регионах.

Представители военкоматов посетили сельхозпредприятия и хозяйства. Военкомы пообщались с руководством и работниками. Особое внимание уделили вопросам организации труда и соблюдения трудовой дисциплины, передает БелТА.