Минобороны раскрыло детали удара по объекту под Киевом, где демонстрировали БПЛА

Министерство обороны России сообщило, что 24 июля был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева.

Уточняется, что там демонстрировали БПЛА, в том числе перспективные разработки украинского и иностранного производства. Эти аппараты используются в том числе для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.

Как добавили в ведомстве, на объекте в момент удара находились представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, ведущие разработчики и производители БПЛА.

Ранее об ударе ВС России по выставке вооружений под Киевом сообщили украинские СМИ.