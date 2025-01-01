Украинские власти расширили зону обязательной эвакуации детей

Власти Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации детей. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным издания, детей обяжут вывезти из 10 сел Богиновской общины Синельниковского района.

На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что Киев начал принудительную эвакуацию семей с детьми из Краматорска. Вывозят несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, это связано с изменениями обстановки на линии фронта. В военном ведомстве пояснили, что на такие шаги киевский режим пошел из-за высоких темпов продвижения подразделений группировки войск "Юг" в районе Константиновки.

В начале июля украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Харьковской области. В целом с июня 2025 года из прифронтовых районов эвакуировали почти 147 тысяч человек.