Власти Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации детей. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным издания, детей обяжут вывезти из 10 сел Богиновской общины Синельниковского района.

На прошлой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что Киев начал принудительную эвакуацию семей с детьми из Краматорска. Вывозят несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, это связано с изменениями обстановки на линии фронта. В военном ведомстве пояснили, что на такие шаги киевский режим пошел из-за высоких темпов продвижения подразделений группировки войск "Юг" в районе Константиновки.

В начале июля украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Харьковской области. В целом с июня 2025 года из прифронтовых районов эвакуировали почти 147 тысяч человек.