Трамп раскрыл обещание Путина и Си Цзиньпина относительно Ирана

Председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин пообещали президенту США не продавать оружие Ирану. Об этом Дональд Трамп рассказал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, китайский лидер во время недавней встречи в Пекине заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет поставлять или продавать оружие Исламской Республике Иран. Это заявление касалось в том числе и китайских компаний. Хозяин Белого дома подчеркивает, что верит Си Цзиньпину на слово, учитывая сложившиеся отношения.

Трамп утверждает, что подобное обещание ему дал и Путин. Американский лидер отметил, что считает Китай и Россию непричастными к возможным поставкам вооружений Тегерану. И предупредил, что в противном случае обеим страна было бы "очень плохо".