Минобороны раскрыло цели ударов по портам Украины

Российская армия в течение дня нанесла удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Подробности о целях атаки ВС России сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные дроны. В порту "Одесса" поражена инфраструктура логистического центра, где хранились военные грузы. В порту "Южный" целями стали склады с грузами военного назначения и резервуары с ГСМ для ВСУ.

Кроме того, в море северо-восточнее острова Змеиный и в районе Затоки поражены морское судно типа "балкер" и сухогруз. Эти суда направлялись с военными грузами в порт "Черноморск". Еще два буксира поражены в порту "Николаев".