Минобороны рассказало о подвигах лейтенантов Литвинцева и Рязанова

Минобороны представило новых героев СВО.

Старший лейтенант Максим Литвинцев развернул на передовой медицинский пункт, когда наши подразделения наступали на позиции ВСУ. Двое штурмовиков получили ранения. Максим оперативно оказал первую помощь. А потом - под плотным обстрелом - руководил группой эвакуации, которая доставила бойцов в подвижной медпункт.

Лейтенант Денис Рязанов вместе с сослуживцами подвозил продовольствие и боеприпасы нашим военным и подвергся атаке FPV-дрона. Благодаря слаженным действиям группы, беспилотник был уничтожен. Денис получил ранение, но продолжил выполнять задачи. Груз в указанный район доставили вовремя.