Тегеран пообещал убивать по одному солдату США за каждого убитого иранца

Иранская армия отныне за каждого погибшего в результате ударов США иранца будет убивать по одному американскому солдату. С таким заявлением выступил глава центрального штаба иранских вооруженных сил Али Абдоллахи.

По словам высокопоставленного военного, Иран уже доказал противнику, что может реализовать эту угрозу на практике. Теперь это будет считаться официально объявленным законом на поле боя, передает ТАСС.

США с 8 июля наносят серии ударов по иранским объектам. Американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении достигнутого ранее перемирия с Ираном. Тегеран в ответ начал наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке.