Вооруженные силы России нанесли новую серию ударов по украинским тылам в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам. Сообщается о поражении военных целей в Харькове, Сумах и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В зоне спецоперации идет наступление по всем направлениям. На Запорожском участке фронта серьезный урон врагу нанесли артиллеристы. Мощный удар "Гиацинтов" обрушился на пункты управления БПЛА противника. С воздуха позиции неонацистов громят расчеты войск беспилотных систем.

В Дружковке, ДНР, наши ударные дроны атакуют и ликвидируют опорники боевиков, оборудованные в жилой застройке. А это Новониколаевка - точечными ударами операторы беспилотников уничтожают робототехнические комплексы врага и замаскированную в лесополосе бронетехнику.

От воздушных атак ВСУ наших бойцов прикрывают стрелки постов воздушного наблюдения, вооруженные пулеметом Калашникова. Боевое дежурство ведется круглосуточно.